Несколько человек, по данным агентства «Интерфакс», обратились за помощью после пожара в СИЗО в Москве

У всех у них, по словам источника, отравление угарным газом легкой степени. От госпитализации пострадавшие отказались, добавил собеседник агентства. Площадь возгорания в женском изоляторе в Печатниках, как рассказали в столичном управлении МЧС, составила около 50 кв. метров. Горел склад с постельными принадлежности. Из здания эвакуировали несколько сотен человек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.