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01:05, 28 июля 2020

Несколько человек, по данным агентства «Интерфакс», обратились за помощью после пожара в СИЗО в Москве

У всех у них, по словам источника, отравление угарным газом легкой степени. От госпитализации пострадавшие отказались, добавил собеседник агентства. Площадь возгорания в женском изоляторе в Печатниках, как рассказали в столичном управлении МЧС, составила около 50 кв. метров. Горел склад с постельными принадлежности. Из здания эвакуировали несколько сотен человек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.



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