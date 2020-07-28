У арестованного журналиста Ивана Сафронова, по словам представителей ОНК Москвы, заподозрили коронавирус

Его перевели в отдельную камеру в СИЗО «Лефортово», уже взяли тесты. В целом Сафронов чувствует себя нормально, говорят правозащитники. Журналист, освещавший ситуацию в оборонно-промышленном комплексе России, а с недавних пор занимающего пост советника главы «Роскосмоса». Сафронов был задержан в начале месяца по делу о государственной измене. Сам он вины не признает и считает, что уголовное преследование связано с его статьями.
2020-07-28T01:04:53+03:00
2020-07-28T01:04:53+03:00
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01:04, 28 июля 2020
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