В Лос-Анджелесе объявят номинантов американской премии «Эмми»

Это аналог «Оскара» в мире телевидения и сериалов.

О том, что вручение «Эмми» все-таки состоится в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, стало известно в середине июня. Об этом рассказал в Twitter телеведущий Джимми Киммел, который проведет мероприятие. По его словам, 72-я церемония главной американской премии в области телевидения пройдет 20 сентября — ее будет транслировать телеканал ABC. Комик при этом эмоционально заметил, что не знает, где, как, или даже зачем они это делают. Сама телеакадемия представила Киммела в качестве «хозяина церемонии». Для многих это объявление стало сюрпризом — почти все крупные мероприятия в США отменили из-за коронавируса или антирасистских протестов. Пока неизвестно, пройдет ли мероприятие онлайн или с гостями.

«Эмми» представляет разные секторы американской киноиндустрии. Церемонии проводятся ежегодно, но в разные месяцы. В рамках наиболее популярной так называемой прайм-таймовой «Эмми» вручают более 20 наград за лучшие сериалы, мини-сериалы, телефильмы, реалити-шоу и анимационные передачи. Статуэтка представляет собой женщину с крыльями и атомом в руках.

В прошлом году лидером по числу номинаций стал британский комедийный сериал «Дрянь», получивший 4 награды. Также были отмечены фэнтези-сага «Игра престолов» и историко-драматический мини-сериал «Чернобыль».