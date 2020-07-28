Платежная система Mastercard запустила в России сервис безналичных чаевых

Деньги будут сразу поступать на банковскую карту официанта. Об этом говорится в пресс-релизе компании, на который ссылается агентство РИА «Новости». Для того, чтобы оставить чаевые, посетителям достаточно считать смартфоном специальный код. Никаких приложений при этом скачивать не придется, как это требуется сделать в большинстве других подобных сервисов.
2020-07-28T00:04:38+03:00
2020-07-28T00:04:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683099-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:04, 28 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…