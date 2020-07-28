Платежная система Mastercard запустила в России сервис безналичных чаевых

Деньги будут сразу поступать на банковскую карту официанта. Об этом говорится в пресс-релизе компании, на который ссылается агентство РИА «Новости». Для того, чтобы оставить чаевые, посетителям достаточно считать смартфоном специальный код. Никаких приложений при этом скачивать не придется, как это требуется сделать в большинстве других подобных сервисов.