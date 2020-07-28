Суд в Москве вынесет решение по делу в отношении директора ФБК Жданова из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон»

Суд в Москве сегодня вынесет решение по делу в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон».

Прокуратура просит суд запретить директору ФБК Ивану Жданову занимать руководящие посты в политических, коммерческих и некоммерческих организациях на три года. Издание «Открытые медиа» сообщало, что это единственная мера наказания, которую гособвинитель потребовал применить к Жданову. Его защитник Владимир Воронин видит в этом политическую подоплеку. Жданову вменяется злостное неисполнение решения суда за отказ удалять расследование о коррупционных связях бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева. Защита настаивала на том, что у директора ФБК не было возможности удалить фильм, поскольку пароли от соцсетей есть только у политика Алексея Навального, который подтвердил это в суде. На одном из заседаний Жданов заявил ходатайство о приглашении для допроса в качестве свидетелей самого Дмитрия Медведева и миллиардера Алишера Усманова, но судья ему отказал.

«Он вам не Димон» — самое популярное расслдование ФБК. На плвтформе в YouTube его посмотрели более 35 миллионов человек.