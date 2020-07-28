В Центре эпидемиологии и микробиологии сегодня может завершиться вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса

В Центре эпидемиологии и микробиологии, как ожидается, сегодня может завершиться вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса.

Конец июля неоднократно назывался российскими учеными в качестве отметки, после которой вакцина, разработанная центром, может быть уже официально зарегистрирована. Ранее она испытывалась на нескольких группах добровольцев. В Минобороны, участвовавшем в исследованиях, уверяли, что вакцина готова, поскольку у всех добровольцев выработался иммунитет к COVID-19, а чувствовали они себя нормально. Однако в Министерстве здравоохранения были не так категоричны. Там говорили, что испытания продолжаются, хотя они и находятся на завершающей стадии.

Тем не менее, в Российской академии наук вакцину, разработанную Центром имени Гамалеи, уже назвали наиболее продвинутой и перспективной. Впрочем, как скоро она станет доступна россиянам, пока не ясно. Источник агентства «Интерфакс» утверждал, что безо всяких ограничений ее будут применять только в начале следующего года. Пока же, по его словам, даже в случае регистрации вакцина будет даваться избирательно тем, кто находится в группах риска – к примеру, учителям и врачам.

Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко на днях сообщил, что вакцинация россиян от коронавируса будет добровольной, но приоритет будет отдан врачам.