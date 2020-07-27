За минувшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Общее число летальных исходов достигло 4421, — сообщает Оперштаб.
2020-07-27T23:24:32+03:00
2020-07-27T23:29:16+03:00
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23:24, 27 июля 2020
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