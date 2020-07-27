Игроки «Что? Где? Когда?» попросили отстранить Михаила Скипского от работы с детьми после обвинений в домогательствах

Соответствующее письмо, отправленное Международной ассоциации клубов спортивной версии игры от пяти объединений, публикует сайт «Проект».

Скипский – двукратный обладатель «Хрустальной совы», как лучший игрок телеверсии «Что? Где? Когда?». Он состоит в комиссии по работе с детьми и молодежью, а также организует турниры для школьников. Ранее несколько учениц известного игрока рассказали о домогательствах с его стороны.