Причиной пожара в женском СИЗО в Москве могло стать короткое замыкание

Эту версию пока рассматривают в качестве основной, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как уточняет МЧС, возгорание произошло на складе постельных принадлежностей в подвальном помещении. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Ранее из горящего здания эвакуировали более 800 человек. Арестованных разместили в соседних корпусах. Погибших и пострадавших нет.