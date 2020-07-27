Компания Hyundai намерена купить завод автоконцерна GM в Санкт-Петербурге

Соответствующее ходатайство подано в Федеральную антимонопольную службу – сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Речь идет о заводе Generel Motors, который был законсервирован в 2015 году, когда компания решила отказаться от выпуска автомобилей в России. При этом у Hyundai уже есть собственное производство в Петербурге, здесь ежегодно выпускается более 200 тысяч автомобилей.