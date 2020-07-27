В «Единой России» сочли недостоверной информацию ФБК о дорогих украшениях вице-мэра Москвы Анастасии Раковой

В мае Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором оценил гардероб и аксессуары чиновницы в 15 миллионов рублей. Как пишет сайт «Открытые медиа», комиссия по этике указала на то, что сама Ракова не демонстрировала и не называла марку и стоимость своих вещей, а выводы о цене может сделать только эксперт при подтверждении их подлинности.
2020-07-27T22:33:44+03:00
2020-07-27T22:33:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683061-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:33, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…