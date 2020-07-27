В «Единой России» сочли недостоверной информацию ФБК о дорогих украшениях вице-мэра Москвы Анастасии Раковой

В мае Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором оценил гардероб и аксессуары чиновницы в 15 миллионов рублей. Как пишет сайт «Открытые медиа», комиссия по этике указала на то, что сама Ракова не демонстрировала и не называла марку и стоимость своих вещей, а выводы о цене может сделать только эксперт при подтверждении их подлинности.