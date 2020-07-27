Полиция составила на Радио Свобода протокол о фейках

Претензии возникли из-за материала об отключении пациентов с коронавирусом от аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом пишет сайт МБХ-медиа. В публикации приводятся слова анонимного врача-реаниматолога, который утверждает, что в больницах Санкт-Петербурга не хватает оборудования и медикам приходится решать вопрос об отключении «бенадежных» больных от аппаратов ИВЛ, чтобы попытаться спасти жизни другим пациентам. От автора материала потребовали раскрыть имя врача, давшего комментарий, однако журналистка Татьяна Вольтская делать это отказалась.