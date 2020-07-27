В США начинается самое массовое тестирование вакцины от коронавируса

Вирусологи утверждают, что анкеты на участие в исследовании заполнили более 150 тысяч человек.

В воскресенье, за день до начала клинических испытаний вакцины от коронавируса, компания Модерна объявила, что получит от Администрации Трампа еще 472 миллиона долларов на исследования — ранее правительство США уже инвестировало в разработки Модерны 483 миллиона.

Исследования по поиску вакцины от коронавируса проводятся совместно с Национальным Институтом инфекционных болезней США, который возглавляет доктор Энтони Фаучи, которого публичным атакам подвергает как президент Дональд Трамп, так и его республиканские сторонники.

Третья фаза испытаний вакцины должна установить, насколько безопасной и эффективной она является — и с помощью гранта от Администрации Модерна надеется расширить испытания до 30 тысяч человек. Дональд Трамп надеется выпустить вакцину на рынок уже через три месяца, хотя такой сценарий является слишком оптимистичным и маловероятным.

США сильно опережает другие страны по числу выявленных случаев заражения коронавирусом – их в стране более 4 миллионов. Жертвами эпидемии там уже стали почти 150 тысяч человек.