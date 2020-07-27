Среди россиян вырос спрос на так называемые «золотые паспорта»

Речь идет о гражданстве разных стран, которое иностранцы могут получить в обмен на крупные инвестиции в экономику и покупку недвижимости – сейчас это может выйти дешевле, чем до эпидемии коронавируса.

Во время пандемии вид на жительство в других странах и второе гражданство стали для россиян альтернативой выездным визам, пишет Forbes. В агентстве Knight Frank изданию рассказали, что наблюдают с их стороны небывалый бум интереса. Весной рост числа обращений вырос примерно на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно популярна Португалия, за ней идут страны Карибского бассейна, потом Кипр и Мальта. Там получить гражданство выходит дешевле. На Кипре, в частности, предлагают еще и скидки на островную недвижимость до 30%. Сент-Китс и Невис снизил порог инвестиций для получения вида на жительство на десятки тысяч долларов. Смягчила требования и Доминикана.

Агентство Bloomberg писало, что на такой шаг страны Карибского бассейна пошли из-за пандемии, срезавшей доходы от туризма. В свою очередь россиян привлекает возможность въезжать в эти страны, несмотря на ограничения. Эксперты считают, что спрос также подстегнул тот факт, что у клиентов на фоне карантина появилось свободное время и новые приоритеты.

Как отмечает издание, это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство. Первую зафикисровали после 2014 года