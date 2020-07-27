Сергея Удальцова задержали из-за публикации в социальных сетях об акции солидарности с протестующими Хабаровского края

Координатора «Левого фронта» оставили в отделе на ночь до суда – пишет сайт «ОВД-Инфо». Согласно протоколу, Удальцову вменили организацию несогласованного митинга. 25 июля он выложил сообщение о проходившей в тот день на Тверской площади акции в поддержку хабаровчан. В регионе не прекращаются митинги после ареста экс-губернатора Сергея Фургала.

Власть в очередной раз использует репрессии вместо конструктивного диалога с гражданами. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В позапрошлом году на координатора Левого фронта был наложен административный надзор до августа 2021 года. Ему было запрещено выезжать за пределы Москвы и Подмосковья и посещать массовые и политические мероприятия.