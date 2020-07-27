Болгария прекратила прокачку российского газа в Грецию из-за аварии

По данным компании Булгартрансгаз, ЧП произошло в 200 метрах от границы. Секцию трубопровода изолировали. Ведутся ремонтные работы. В аварии никто не пострадал, — говорится в сообщении на сайте компании. Наиболее вероятной причиной называют старение металла находившихся под давлением труб. Этот участок был проложен почти 30 лет назад. В Министерстве охраны окружающей среды заверили, что ЧП не привело к загрязнению воздуха.
2020-07-27T21:32:20+03:00
2020-07-27T21:32:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683049-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…