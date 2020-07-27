Болгария прекратила прокачку российского газа в Грецию из-за аварии

По данным компании Булгартрансгаз, ЧП произошло в 200 метрах от границы. Секцию трубопровода изолировали. Ведутся ремонтные работы. В аварии никто не пострадал, — говорится в сообщении на сайте компании. Наиболее вероятной причиной называют старение металла находившихся под давлением труб. Этот участок был проложен почти 30 лет назад. В Министерстве охраны окружающей среды заверили, что ЧП не привело к загрязнению воздуха.