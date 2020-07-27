Полиция снова пришла в штаб «Объединенных демократов» в Казани

Как говорится в телеграм-канале движения, сотрудники Центра «Э» хотят опечатать помещение, называя его местом преступления. Юрист Андрей Давыдов рассказал сайту МБХ-Медиа о провокации. По его словам, на днях с домашнего телефона, находящегося в соседнем здании, был сделан звонок о минировании мэрии.

ОМОН приходил в штаб «Объединенных демократов» позавчера – тогда силовики сорвали лекцию о госзакупках, которую планировало провести екатеринбургское отделение международной антикоррупционной организации Транспэренси Интернешнл.