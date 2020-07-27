Россияне на фоне пандемии стали больше интересоваться иностранным гражданством

Международная консалтинговая компания Найт Френк в разговоре с журналом Форбс отметила небывалый всплеск интереса к программам, позволяющим получить вид на жительство за рубежом. Самой популярной страной в Евросоюзе среди россиян стала Португалия, кроме того, высокий спрос замечен на страны Карибского бассейна, а также средиземноморские острова, Кипр и Мальту. Это вторая волна интереса россиян к иностранным паспортам. Первая была зафиксирована после 2014 года.