Россияне на фоне пандемии стали больше интересоваться иностранным гражданством

Международная консалтинговая компания Найт Френк в разговоре с журналом Форбс отметила небывалый всплеск интереса к программам, позволяющим получить вид на жительство за рубежом. Самой популярной страной в Евросоюзе среди россиян стала Португалия, кроме того, высокий спрос замечен на страны Карибского бассейна, а также средиземноморские острова, Кипр и Мальту. Это вторая волна интереса россиян к иностранным паспортам. Первая была зафиксирована после 2014 года.
2020-07-27T21:04:47+03:00
2020-07-27T21:04:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 27 июля 2020
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