Московские суды арестовали 10 человек за участие в массовых конфликтах

Речь идет об уроженцах Азербайджана и Армении. ОБ этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службы столичных судов. Межэтнические столкновения проходили в городе на прошлой неделе. Они начались на фоне пограничного конфликта между двумя странами.
2020-07-27T21:03:52+03:00
2020-07-27T21:03:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 27 июля 2020
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