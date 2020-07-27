Московские суды арестовали 10 человек за участие в массовых конфликтах

Речь идет об уроженцах Азербайджана и Армении. ОБ этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службы столичных судов. Межэтнические столкновения проходили в городе на прошлой неделе. Они начались на фоне пограничного конфликта между двумя странами.