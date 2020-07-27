Журналист Иван Сафронов изолирован с СИЗО с подозрением на коронавирус

Об этом «Эху Москвы» рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева. «Мы только вышли из изолятора «Лефортово», хотели повстречаться с Иваном, но оказалось, что его уже изолировали, потому что в выходные он себя почувствовал неважно», — рассказала она. По словам Е.Меркачевой, у Ивана Сафронова взяли тест на вирус, но «результаты пока не пришли». «Поэтому диагноз официально коронавируса не поставлен. Но его поместили в отдельное крыло, туда доступ запрещен даже сотрудникам. У него там, к сожалению, не так много удобств, зато ему будут предоставлены книжки», — отметила она. По мнению Евы Меркачевой, если диагноз подтвердится, заразиться Сафронов мог во время следственных действий.

Сафронова задержали в начале месяца, а позже арестовали по обвинению в государственной измене. Сам журналист вину отрицает и полагает, что преследование связано с его профессиональной деятельностью. Первые сообщения о коронавирусе в Лефортово появились еще в мае.