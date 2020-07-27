Завтра состоится последнее судебное заседание по делу об отказе Жданова удалить фильм «Он вам не Димон»

Завтра, 28 июля, состоится последнее заседание суда по делу об отказе директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова удалить фильм «Он вам не Димон». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Завтра состоится последнее заседание, где зачитают только приговор по уголовному делу 315 статьи неудаления фильма «Он вам не Димон»», — сказал он.

По словам И.Жданова, прокурор запросил три года лишения главы фонда права заниматься политической деятельностью, а также занимать руководящие посты в любых организациях.

«От суда можно ожидать все что угодно, и я думаю, что, скорее всего, он вынесет решение в рамках этого запроса прокурора. Хотя здесь можно ожидать и до 2-х лет лишения свободы. Готов к чему угодно», — сказал он.

Мировой суд Симоновского судебного района Москвы рассматривает иск Федеральной службы судебных приставов к директору ФБК. Ведомство обвиняет И.Жданова в неисполнении решения Люблинского суда, который обязал его удалить с нескольких сайтов и страниц в соцсетях, принадлежащих основателю фонда А.Навальному, фильм «Он вам не Димон».