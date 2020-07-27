Сотрудники корпорации Гугл будут работать из дома, по меньшей мере, до следующего июля

По сведениям газеты Уолл-Стрит Джорнал, руководство компании приняло такое решение на совещании на прошлой неделе. Речь идет практически обо всех 200 тысячах сотрудниках, занятых в главных офисах в США, Великобритании, Индии, Бразилии и других странах. При этом отделения компании в Австралии, Таиланде и Греции, где зафиксировано небольшое число инфицированных, уже частично открыты.