Сотрудники корпорации Гугл будут работать из дома, по меньшей мере, до следующего июля

По сведениям газеты Уолл-Стрит Джорнал, руководство компании приняло такое решение на совещании на прошлой неделе. Речь идет практически обо всех 200 тысячах сотрудниках, занятых в главных офисах в США, Великобритании, Индии, Бразилии и других странах. При этом отделения компании в Австралии, Таиланде и Греции, где зафиксировано небольшое число инфицированных, уже частично открыты.
2020-07-27T20:33:52+03:00
2020-07-27T20:33:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683033-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:33, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…