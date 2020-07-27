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20:32, 27 июля 2020

Делегация из Ирана в ближайшие дни обсудит в Киеве компенсацию за сбитый Боинг

Представители Исламской республики прибудут в украинскую столицу уже завтра. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что итоговый размер компенсаций станет известен лишь после переговоров.

По словам главы ведомства, которого цитирует агентство ТАСС, «есть все причины просить Иран заплатить самую высокую цену». Киев на переговорах будет представлять интересы всех пострадавших сторон.

Пассажирский Боинг, вылетевший из Тегерана в Киев 8 января был сбит сразу после взлета. Все 167 человек на борту погибли. Спустя несколько дней после крушения иранские власти признали, что лайнер был атакован по ошибке.



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