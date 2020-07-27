Суд повторно оштрафовал главу ФБК Жданова за отсутствие маркировки «иноагент» на YouTube-канале «Навальный Live»

Суд повторно оштрафовал главу ФБК за отсутствие маркировки «иностранный агент» на YouTube-канале «Навальный Live». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава фонда Иван Жданов.

«Сегодня Симоновский районный суд оштрафовал меня на очередные 100 т.р. Я уже сбился в количестве штрафов за отсутствие метки иностранного агента на Фонд борьбы с коррупцией. Это уже не имеет значение, потому что закон об иностранных агентах нереально соблюдать. Очевидно, что этот штраф, чтобы в очередной раз финансово на нас надавить. Ничего не получится. Потому что даже иск Пригожина на 29 млн руб. нам не стал большой помехой, мы продолжаем свою работу», — сказал он.

Иван Жданов добавил, что намерен оспаривать штраф вплоть до Европейского суда по правам человека. Ранее сообщалось, что 3 июля суд уже штрафовал Жданова на 100 тыс. рублей по аналогичной статье.