Российский истребитель подняли на перехват американского самолета-разведчика

Как сообщили в Национальном центре управления обороной, экипаж Су-27 приблизился на безопасное расстояние к воздушному судну ВМС США. После разворота разведчика от государственной границы, истребитель вернулся на аэродром. Инцидент произошел над Черным морем.
2020-07-27T20:04:43+03:00
2020-07-27T20:04:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 27 июля 2020
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