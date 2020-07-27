Российский омбудсмен раскритиковала правительственные поправки в закон о репрессированных

Речь идет о праве граждан и их детей получить бесплатное жилье в том городе, где их семья проживала на момент незаконного ареста. В интервью Российской газете Татьяна Москалькова отметила, что полномочия устанавливать механизм жилищной компенсации отдали регионам, которые отправили детей репрессированных в общую очередь на социальное жилье.

Ранее в правительстве разъяснили, почему государство не может предоставить этой категории граждан прямую компенсацию за незаконно отнятую квартиру. В письме, подготовленном тремя федеральными министерствами говорится, что это нарушит права ветеранов войны и многодетных семей, которые стоят в льготной очереди на жилье.

Представители репрессированных при этом отмечают, что возмещение незаконно отнятого жилья не льгота, а прямая обязанность государства.