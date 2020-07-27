На осужденного за коррупцию бывшего главу Коми завели новое уголовное дело

Вячеслава Гайзера подозревают в превышении должностных полномочий, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Детали дела не приводятся. Адвокат бывшего чиновника утверждает, что оно было возбуждено еще в 2016 году, но тогда же его приостановили. Возобновившиеся следственные действия она назвала способом оказания давления. Год назад суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима, реальный и условные сроки получили и другие фигуранты дела.