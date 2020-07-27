Журналиста Давида Френкеля оштрафовали за неповиновение полицейскому и вмешательстве в работу избиркома

Еще по одному протоколу – о нарушении режима изоляции, — он получил предупреждение. Он этом сам сотрудник сайта «Медиазона» написал в твиттере.

Инцидент произошел месяц назад на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге. Френкелю сломали руку, когда пытались вытолкать на улицу. В нападении участвовал полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат-единоросс Дмитрий Абрамов. Адвокаты требовали возбудить дела о воспрепятствовании деятельности журналиста и превышении полномочий.