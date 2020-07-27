В Москве в двух мужчин во время грозы попала молния

Из-за проливного дождя в столице затоплены дороги и дворы, около 300 коммунальных бригад работают над ликвидацией последствий ливня.

Двое жителей столицы отдыхали у Мещерского пруда в районе Солнцево, когда в них попала молния. Одного из них госпитализировали с ожогами средней тяжести, сообщает агентство РИА Новости. Есть ли еще пострадавшие в результате разгула стихии, пока неизвестно. При этом сообщалось, что ветер повалил несколько деревьев в Москве. Одно из них упало на контактную сеть, прервав движение трамваев. А затопленные дороги и машины, почти плывущие по проезжей части, становятся уже привычным зрелищем для жителей столицы. После сегодняшнего дождя в соцсетях оказалось много таких видеозаписей.

Или, например, спуск в подземный пешеходный переход, который больш похож на каскадный водопад. Затопило также дом престарелых «Центр для пожилых людей. Вторая молодость» в Свиблово. Здание обесточено, в подвале более полуметра воды. Не повезло и владельцам затопленных кладовых помещений в жилом комплексе «Грин парк» у Ботанического сада. В том же районе коло станций метро и МЦК затопило дорогу. Дождь, гроза и сильный ветер, обещают метеорологи, продлятся сегодня до ночи.