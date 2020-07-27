Совет Федерации не нашел конфликта интересов в запросе Людмилы Нарусовой о крабовом бизнесе

Речь идет о компаниях, долю в которых хотела купить ее дочь, Ксения Собчак. Сайт «Открытые медиа» со ссылкой на зампреда Комитета по регламенту Сергея Мамедова пишет, что при этом поступок сенатора был признан «неправильным» с этической точки зрения.

Проверку инициировали в конце апреля после того, как Нарусова обратилась в Верховный суд с просьбой проверить действия Южно-Сахалинского городского суда, арестовавшего имущество компании по добыче крабов. Тогда суд приостановил сделку по покупке активов из-за того, что их владелец Олег Кан находится в розыске.