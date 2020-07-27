В Москве возбуждено дело о покушении на теракт в одном из городских парков

Собеседник агентства ТАСС утверждает, что боевик сегодня планировал открыть стрельбу в центре города. Он приехал в подмосковные Химки, где планировал забрать оружие. Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета Ольга Врадий, при попытке задержания подозреваемый начал стрелять. По данным следствия, в арендованной квартире предполагаемого террориста найдены доказательства его связи с террористической организацией в Сирии. Как утверждается, он планировал выехать в Арабскую республику сразу после теракта.
2020-07-27T19:02:01+03:00
2020-07-27T19:02:01+03:00
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19:02, 27 июля 2020
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