Министерство финансов предложило повысить минимальную цену на игристое вино

Предполагается, что стоимость бутылки не может быть ниже 169 рублей. В проекте приказа говорится, что такая цена может быть установлена с 1 января следующего года. Таким образом минимальная розничная цена может быть увеличена на 5 рублей, а оптовая на 4. Ранее ведомство также предлагало повысить минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк.