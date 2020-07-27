Министерство финансов предложило повысить минимальную цену на игристое вино

Предполагается, что стоимость бутылки не может быть ниже 169 рублей. В проекте приказа говорится, что такая цена может быть установлена с 1 января следующего года. Таким образом минимальная розничная цена может быть увеличена на 5 рублей, а оптовая на 4. Ранее ведомство также предлагало повысить минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк.
2020-07-27T18:41:14+03:00
2020-07-27T18:41:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:41, 27 июля 2020
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