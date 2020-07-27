Пожар в московском женскому СИЗО-6 удалось локализовать

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Как уточняется, в здании изолятора три корпуса. Из горящего здания были эвакуированы более 800 человек. Данных о пострадавших нет. Что стало причиной пожара пока выясняется.