Пожар в московском женскому СИЗО-6 удалось локализовать

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Как уточняется, в здании изолятора три корпуса. Из горящего здания были эвакуированы более 800 человек. Данных о пострадавших нет. Что стало причиной пожара пока выясняется.
2020-07-27T18:40:05+03:00
2020-07-27T18:40:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:40, 27 июля 2020
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