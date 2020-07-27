Новое интернет-издание VTimes запустят журналисты «Ведомостей», уволившиеся после назначения нового главного редактора

Новое интернет-издание VTimes запустят журналисты «Ведомостей», которые ушли из издания после назначения нового главного редактора. Как рассказал нам редактор нового СМИ Александр Губский, на сайте будут освещаться как темы, привычные для читателей «Ведомостей», так и совершенно новые. В состав стартовой команды также вошли такие журналисты как Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, Елизавета Базанова и другие.
2020-07-27T18:32:18+03:00
2020-07-27T18:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 27 июля 2020
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