В Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала

Люди собрались на площади имени Ленина у здания краевого правительства, а затем прошли по центральным улицам города. Как сообщает корреспондент ТАСС, некоторое время участников шествия сопровождал Сергей Шнуров. Он прилетел в Хабаровск, чтобы снять фильм о протестах.

Протестная активность в Хабаровске скоро пойдет на спад – считает председатель партии Гражданская инициатива Андрей Нечаев. В качестве причины он назвал отсутствие массовой поддержки в стране. Нечаев также считает, что сменой губернатора проблемы Хабаровского края не решить.