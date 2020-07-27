Защита фигуранта «дела Сети» Виктора Филинкова пожаловалась в Следственный комитет на фальсификацию протоколов суда

Защита петербургского фигуранта «дела Сети» Виктора Филинкова пожаловалась в Следственный комитет на фальсификацию протоколов суда. В тексте нашли слова, которые обвиняемые не произносили в ходе процесса, рассказал адвокат Виталий Черкасов. Петербургские фигуранты «дела Сети» Виктор Филинков и Юлий Бояршинов получили семь и пять с половиной лет колонии. По словам подсудимых они оговорили себя под пытками. Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в России.
2020-07-27T18:28:11+03:00
2020-07-27T18:28:11+03:00
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18:28, 27 июля 2020
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