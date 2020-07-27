Журналиста Давида Френкеля оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за инцидент на избирательном участке

Тогда полицейский сломал ему руку.

Судья Ольга Андреева признала Френкеля виновным по трём статьям административного кодекса. Так на 500 рублей он оштрафован за неповиновение полицейским. На 2000 тысячи за вмешательство в деятельность избиркома. А ещё журналист получил от Дзержинского районного суда Петербурга предупреждение за нарушение режима самоизоляции. Напомним, за день до конца голосования за поправки в конституцию Давиду Френкелю сломали руку на избирательном участке номер 2191 на набережной Фонтанки. Сделал это полицейский, который хотел удалить корреспондента портала «Медиазона» с участка. При этом наблюдатель, председатель УИКа и сам сотрудник МВД утверждали на суде, что Давид вёл себя буйно, кричал и не давал проходить людям. На видео этого нет, однако видно, как полицейский нападает после того, как Френкель снял на видео значок и лицо сотрудника органов.

Добавим, что МВД выпустило пресс-релиз в котором отметило, что их сотрудник закон не нарушал. Сам Френкель несколько дней провёл в больнице, где ему сделали операцию. Врачи даже допускали, что рука может потерять часть функций.