ФСБ отчиталась о предотвращении совместно с МВД и следствием теракта в Москве

Мужчину застрелили накануне в районе заброшенных гаражей в подмосковных Химках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при попытке задержания он открыл огонь из автоматического оружия и в ответ получил смертельное ранение. При осмотре места происшествия обнаружены складной укороченный автомат Калашникова, три снаряженных магазина и гранаты. Оружие и боеприпасы находились в его сумке. На опубликованных кадрах оперативной съемки видно, как ее обследует собака, убитый лежит рядом лицом вниз. В заявлении спецслужбы говорится, что он является гражданином одной из стран Центральной Азии, проживавший в столице в арендованной квартире. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что это выходец из Таджикистана по имени Одил Каюмов. В Подмосковье задержан его брат. На сделанной сотрудниками спецслужб записи он утверждает, что несколько дней разыскивал родственника через своих знакомых, чтобы не допустить его выезда в Сирию для участия в запрещенной в России международной террористической организации.

По данным источника ТАСС, осуществить теракт Каюмов планировал в самое ближайшее время в одном из людных мест столицы, подготовка была практически завершена. А сразу после содеянного он собирался выехать в Сирию через Турцию. В свою очередь другой источник рассказал, что теракт планировался 26 июля в московском парке. В этот день он приехал в гараж в Химках за оружием. Оперативникам стало известно о схроне. Когда они остановили подозреваемого, тот на просьбу предъявить документы начал стрелять. При обыске в его арендованной квартире, как отмечает ФСБ, обнаружены вещественные доказательства связи с эмиссарами террористов в Сирии и подготовки массового расстрела граждан. В настоящее время ведется розыск его возможных соучастников.

Подмосковный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. ТАСС передает, что возбуждено дело о покушении на теракт.