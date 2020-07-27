Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

Судя по видео в социальных сетях, вода лилась прямо в вестибюль. Столичные власти сообщают о подтоплении проезжей части. Также РИА сообщает, что затопило дом престарелых «Вторая молодость» в московском Свиблово. По словам источника РИА в экстренных службах, пострадавших нет.

Кроме того, сильный дождь затопил Седьмой автобусный парк в северной части Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Вода попадает в салоны автобусов при въезде и выезде из парка", — сказал он. Собеседник агентства добавил, что затоплены также припаркованные рядом с этим учреждением машины.