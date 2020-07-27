Григорий Родченков считает, что россиян следует полностью отстранить от участия в предстоящих летних Олимпийских игр в Токио. Об этом бывший глава московской антидопинговой лаборатории заявил перед выходом своей книги.

Выход автобиографического издания «Дело Родченкова» в Америке намечен на четверг. Предворяя старт продаж книги, автор дал онлайн-интервью BBC, поговорив с журналистом по видеосвязи. Григорий Родченков заявил, что Россия должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио, без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. По его словам, те же люди, которые подменяли допинг-пробы во время Игр в Сочи, занимались позднее подделкой документации. Это мошенничество неописуемых масштабов, которое показывает, что Россия так ничему не научилась— сообщил Родченков.

Отмечу, что это было первое его интервью с 2019 года. При этом сам Родченков замотался шарфом, надел шляпу и тёмные очки. Поскольку по прежнему опасается преследования со стороны российских спецслужб.

Ранее издание Mail On Sunday опубликовало выдержки из книги Родченкова, которая имеет подзаголовок «Как я развалил секретную допинг-империю Путина». Там, в частности, говорится о том, что сборная СССР на самом деле бойкотировала Игры-1984 потому, что не смогла спрятать лабораторию допинг-контроля на борту корабля в Лос-Анджелесе, где и проходила Олимпиада.

Требования Родченкова неудивительны, ведь Россия не спешит признавать и исправлять нарушения со своей стороны. Такое мнение в нашем эфире высказал 13-й чемпион мира по шахматам, политик Гарри Каспаров. По мнению Гарри Каспарова, допинг сейчас является частью российской спортивной системы.

Напомним, в феврале 2018 года МОК полностью восстановил в правах ОКР. На Играх в Токио сборная России должна выступить под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.