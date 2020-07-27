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18:07, 27 июля 2020

Украина спустя менее чем сутки после начала перемирия обвинила самопровозглашенные республики Донбасса в его нарушении

Украина спустя менее чем сутки после начала очередного перемирия обвинила самопровозглашенные республики Донбасса в его нарушении. Сепаратисты это отрицают.

Несмотря на то, что в полночь стороны конфликта должны были полностью прекратить огонь, в Киеве утверждают: военнослужащие непризнанных Донецкой и Луганской народных республик дважды обстреляли подконтрольные Украине территории. Один из таких обстрелов, по словам командующего объединенными силами страны, произошел ночью, спустя считанные минуты после объявления перемирия. Второй же, как утверждается, уже утром – тремя выстрелами из ручных противотанковых гранатометов. В ответ, уверяют в Киеве, украинские военные огонь не открывали. Впрочем, пока власти не склонны расценивать эти действия как срыв перемирия, сказал агентству «Интерфакс» первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

Между тем в самих самопровозглашенных республиках считают сведения Киева информационной провокацией. В ДНР, к примеру, говорят, что сами зафиксировали подрыв неких взрывных устройств у южного участка линии разграничения вблизи подконтрольного Украине села Водяное. В ЛНР же настаивают, что командование украинской силовой операции в Донбассе пытается убедить власти в нецелесообразности перемирия. Якобы, как утверждается, саботировать приказы призывал Дмитрий Ярош, бывший лидер запрещенной и признанной в России экстремистской организации «Правый сектор».

Очередная договоренность о бессрочном прекращении огня была достигнута на прошлой неделе участниками Трехсторонней контактной группы в Минске. В частности, они согласовали создать механизм по реагированию на нарушения перемирия.

Договоренности о прекращении огня в Донбассе стали одной из тем воскресного телефонного разговора между президентами России и Украины. Кремль считает важными эти договоренности, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия, так как не является стороной конфликта.



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