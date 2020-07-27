Всемирная организация здравоохранения предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом во всем мире

На этой неделе ВОЗ собирает экстренное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям чтобы оценить обстановку. «Это шестой раз, когда в соответствии с Международными медико-санитарными правилами объявляется глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Но она, пожалуй, самая тяжелая», заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. Его слова приводятся на сайте организации. Гебреисус отмечает, что на этой неделе будет ровно полгода с момента первого объявления ЧС, и тогда число заболевших за пределами Китая было менее сотни и ни одного летального исхода. Сейчас же зафиксировано почти 16 миллионов заражения по всему миру и более 640 тысяч умерших. Причем за последние полтора месяца число случаев инфицирования почти удвоилось. На этой неделе Гебреисус соберет комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы дать новую оценку пандемии и получить рекомендации. Он напомнил базовые правила в борьбе с эпидемией: поиск зараженных, изоляция тестирование, мытье рук, соблюдение дистанции и использование средств индивидуальной защиты. По словам главы ВОЗ, сдержать крупные вспышки удалось Канаде, Китаю, Германии, Корее.

Напомним, что в июле в организации несколько раз объявляли о рекордном суточном приросте в мире. Последний максимум был месяц назад, когда за день число заболевших увеличилось почти на 300 тысяч. Спустя 10 дней Индия обогнала Россию по числу заразившихся, выйдя на третье место. С тех пор, за три недели, число инфицированных в стране удвоилось.

В Бразилии, она занимает второе место, в конце той недели выявили в рекордный за сутки прирост – почти 70 тысяч новых носителей коронавируса, хотя до этого в ВОЗ говорили о стабилизации ситуации. Всего в стране почти 2,5 миллиона заболевших. Хуже всего ситуация в США, где 4 миллиона 300 тысяч случаев инфицирования, регулярно обновляются рекорды по суточному приросту и растет смертность. Между тем в России, которая занимает четвертое место в мире по количеству зараженных, динамика позитивная, если верить официальным цифрам. Прирост инфицированных начал снижаться в конце июня в преддверии голосования по поправкам к Конституции, и за последние стуки в частности зарегистрировано рекордно низкое за три месяца количество заразившихся коронавирусом. В последнюю неделю ежедневно выявляется менее 6 тысяч случаев.

По официальным данным Федерального оперативного штаба за сутки в России скончались 85 человек. Заболевших больше всего в Москве – около 700. Общее количество инфицированных превышает 818 тысяч.

Ухудшение ситуации в коронавирусом стоило ожидать из-за отмены большей части ограничений, — считает профессор-вирусолог Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Бутенко. Бутенко считает, что необходимы более жесткие ограничительные меры для предотвращения распространения короанвируса, а гражданам необходимо как минимум соблюдать рекомендации о ношении масок.

Тем временем, многие страны, решившиеся на частичное снятие карантина, снова возвращают санитарные ограничения.

Власти Вьетнама объявили о появлении нового, более заразного типа коронавируса. Локальная вспышка зафиксирована в городе Дананге, одном из главных курортов страны. Из Дананга решено эвакуировать туристов. По некоторым данным, это около 80 тысяч человек. В основном это приезжие из других регионов Вьетнама.

Российские власти не видят предпосылок для второй волны коронавируса. Меры, принятые по борьбе с распространением коронавирусной инфекции показали свою эффективность, — считает премьер-министр Михаил Мишустин. Мэр Москвы Сергей Собянин также неоднократно говорил о том, что эпидемиологическая ситуация в столице улучшается с каждым днем. На этом фоне министр просвещения Сергей Кравцов объявил сегодня о том, что учебный процесс в школах планируется начать 1 сентября в традиционном очном формате. Кравцов подчеркнул, что дистанционное обучение рассматривается только как дополнение к традиционной форме.