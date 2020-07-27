Полиция задержала координатора «Левого фронта» Удальцова, объяснив это его действиями в поддержку хабаровчан

Полиция задержала координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, о чем он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам координатора «Левого фронта», полиция объясняет это проведением акций в поддержку хабаровчан, хотя политик не организовывал подобных мероприятий.

«Около часа назад меня около дома затолкали в полицейскую машину, не представившись. Сказано было только, что на меня составлен материал о проведении акций и мероприятий в поддержку протестующего Хабаровска. Хотя я ни в каких акциях не участвовал, ничего не проводил. Какая-то абсурдная ситуация. Доставили меня в ОВД Мещанского района, сказали», — рассказал он.

Сергей Удальцов добавил, что в скором времени к нему должен подъехать адвокат.

В позапрошлом году на координатора Левого фронта был наложен административный надзор до августа 2021 года. Ему было запрещено выезжать за пределы Москвы и Подмосковья и посещать массовые и политические мероприятия.