В Москве дождем залило станцию метро «Ботанический сад»

На видеозаписи, которую публикуют пользователи социальных сетей видны потоки, стекающие по ступеням вестибюля. Департамент транспорта сообщил, что в районе станции затоплена проезжая часть. Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы. По данным синоптиков дождь не прекратится до конца дня.