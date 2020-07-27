В Москве дождем залило станцию метро «Ботанический сад»

На видеозаписи, которую публикуют пользователи социальных сетей видны потоки, стекающие по ступеням вестибюля. Департамент транспорта сообщил, что в районе станции затоплена проезжая часть. Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы. По данным синоптиков дождь не прекратится до конца дня.
2020-07-27T17:35:05+03:00
2020-07-27T17:35:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682967-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:35, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…