Экс-начальника охраны белорусского президента приговорили к 12 годам колонии по делу о коррупции

Андрей Втюрин был признан виновным в получении взятки в размере почти 200 тысяч долларов, — пишет сайт «TUT.BY». Следствие считает, что это произошло, когда он уже был назначен заместителем госсекретаря Совбеза страны, а само вознаграждение поступило от российских компаний за содействие в продвижении их интересов. Всего в деле 16 фигурантов.
2020-07-27T17:34:20+03:00
2020-07-27T17:34:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 27 июля 2020
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