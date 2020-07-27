Экс-начальника охраны белорусского президента приговорили к 12 годам колонии по делу о коррупции

Андрей Втюрин был признан виновным в получении взятки в размере почти 200 тысяч долларов, — пишет сайт «TUT.BY». Следствие считает, что это произошло, когда он уже был назначен заместителем госсекретаря Совбеза страны, а само вознаграждение поступило от российских компаний за содействие в продвижении их интересов. Всего в деле 16 фигурантов.