Суд снова оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией по статье о нарушении закона об иноагентах

Протокол на Ивана Жданова составили из-за отсутствия соответствующей маркировки на Youtube-канале «Навальный Live». Сумма штрафа – 100 тысяч рублей, — пишет сайт «МБХ медиа». ФБК внесли в реестр иностранных агентов в прошлом октябре, мотивируя это «попытками влияния на органы государственной власти». Фонду перечислили 140 тысяч рублей из США и Испании.
2020-07-27T17:34:01+03:00
2020-07-27T17:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 27 июля 2020
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