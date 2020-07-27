Суд снова оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией по статье о нарушении закона об иноагентах

Протокол на Ивана Жданова составили из-за отсутствия соответствующей маркировки на Youtube-канале «Навальный Live». Сумма штрафа – 100 тысяч рублей, — пишет сайт «МБХ медиа». ФБК внесли в реестр иностранных агентов в прошлом октябре, мотивируя это «попытками влияния на органы государственной власти». Фонду перечислили 140 тысяч рублей из США и Испании.