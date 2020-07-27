На юго-востоке Москвы из-за пожара проводится полная эвакуация женского СИЗО

Источник агентства Интерфакс уточняет, что возгорание произошло в производственном здании, предположительно, речь идет о пекарне следственного изолятора. Пострадавших нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
2020-07-27T17:03:56+03:00
2020-07-27T17:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 27 июля 2020
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