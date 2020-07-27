ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Москве

Как говорится в сообщении спецслужбы, уроженец Центральной Азии планировал устроить «массовый расстрел» граждан. Источник агентства РИА Новости утверждает, что боевик готовился в этот же день совершить теракт в парке в центре Москвы.

При попытке задержания в районе заброшенных гаражей в подмосковных Химках, подозреваемый открыл огонь по силовикам и был убит. При нем были обнаружены автомат, три магазина с патронами, а также несколько гранат. Утверждается, что в арендованной квартире нашли доказательства его связи с «эмиссарами международных террористов в Сирии».

ФСБ опубликовала видео с задержанным братом убитого. Он сказал, что несколько дней разыскивал своего родственника. ФСБ продолжает искать возможных соучастников подготовки теракта и устанавливает круг общения убитого в Москве.