Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность из-за усиления пандемии

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, за последние полтора месяца число заразившихся по всему миру удвоилось. «Глобальная ЧС в сфере здравоохранения объявляется в шестой раз, но она точно самая тяжелая» — цитирует главу организации сайт ВОЗ. В связи с этим планируется созвать чрезвычайный комитет для новой оценки пандемии и выработки надлежащих рекомендаций.

В Москве снова наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. Так, вчера и сегодня в столице выявляют около 700 новых случаев инфицирования. Как сказал в интервью «Эху Москвы» профессор-вирусолог национального исследовательского центра им. Гамалея Александр Бутенко, этого стоило ожидать в свете отмены большей части ограничений. Бутенко добавил, что является сторонником более жестких ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса. По его словам, гражданам сейчас важно хотя бы соблюдать рекомендации о ношении масок.