МЧС предупредило москвичей о грозе и ветре

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток в городе ожидается дождь и даже град. В МЧС советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также обходить шаткие строения.
2020-07-27T16:34:01+03:00
2020-07-27T16:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 27 июля 2020
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